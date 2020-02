Dopo la seconda grande panne ai servizi di Swisscom nel giro di un mese l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) vuole vederci chiaro: "sarà effettuata un'indagine approfondita delle cause", ha indicato l'autorità a Keystone-ATS.

In base alla legge sulle telecomunicazioni Swisscom è tenuta a garantire l'accesso ai servizi di chiamata d'emergenza, ricorda l'UFCOM. Al momento i funzionari di Berna non dispongono ancora di un rapporto dettagliato sulla panne: non è quindi ancora possibile fare commenti precisi su quanto successo.

Se l'ufficio federale constaterà una violazione delle disposizioni vigenti potrà chiedere a Swisscom di adottare misure affinché simili guasti non si ripetano. Sarebbe anche possibile intervenire sulla concessione di Swisscom, completandola con ulteriori requisiti o, nei casi più gravi, limitandola, sospendendola o revocandola.

Neuer Inhalt Horizontal Line