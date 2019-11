Papa Francesco è arrivato in Thailandia (foto d'archivio).

Papa Francesco è arrivato a Bangkok alle 12.00 ora locale (le 6.00 in Svizzera). È la prima tappa del suo viaggio apostolico in Asia.

La Thailandia è il cinquantesimo Paese visitato da Bergoglio dall'inizio del suo pontificato. Francesco è stato ufficialmente accolto in aeroporto da rappresentanti delle istituzioni, dal nunzio apostolico in Thailandia e dai vescovi del Paese. Oggi non sono previsti discorsi ufficiali. Gli incontri veri e propri cominceranno domani 21 novembre.

