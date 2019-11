Papa Francesco è arrivato in Giappone

Una Chiesa che ha subito il martirio "può parlare con maggiore libertà, specialmente nell'affrontare questioni urgenti di pace e giustizia nel nostro mondo.

Presto visiterò Nagasaki e Hiroshima, dove pregherò per le vittime del catastrofico bombardamento di queste due città e mi farò eco dei vostri appelli profetici al disarmo nucleare".

Lo ha detto il Papa nell'incontro con i vescovi del Giappone aggiungendo: "Non abbiamo paura di portare avanti sempre, qui e in tutto il mondo, una missione capace di alzare la voce e difendere ogni vita come dono prezioso del Signore".

