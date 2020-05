"Cari fratelli e sorelle, buon giorno! Oggi che la piazza è aperta possiamo tornare. E' un piacere!". Lo ha detto Papa Francesco affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico per il Regina Caeli.

L'ultima volta che la preghiera domenicale si era svolta con i fedeli in piazza era stato il 1° marzo.

I pellegrini presenti, distanziati e con mascherine, hanno salutato il pontefice con un lungo applauso.

"Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci...in Piazza", ha concluso Papa Francesco salutando i fedeli.

