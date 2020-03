Anne Hidalgo, sindaca uscente socialista di Parigi, è nettamente in testa alle elezioni municipali.

Anne Hidalgo, sindaca uscente socialista di Parigi, è nettamente in testa alle elezioni municipali, con il 30,2% dei voti secondo un primo exit poll dell'istituto Ipsos per France Television.

Seguono, staccate, Rachida Dati (Republicains) con il 22% e Agnés Buzyn (La Republique en Marche) con il 17,6%.

Le prime stime indicano a livello nazionale per le elezioni dei sindaci un tasso di astensione record, che dai diversi istituti di sondaggio vengono compresi fra il 53 e il 56%.

Fra le prime città sulle quali giungono gli exit poll, Perpignan, feudo dell'estrema destra, dove con il 36,50% è in testa Louis Aliot, ex compagno di Marine Le Pen (Rassemblement National) e Le Havre, dove è in testa con il 43% il primo ministro Edouard Philippe.

Neuer Inhalt Horizontal Line