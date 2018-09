Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 10.38 24 settembre 2018 - 10:38

"I vostri applausi significano più di quanto possiate immaginare". È con queste parole rivolte al pubblico che si è concluso il tour di addio ai palchi live di Paul Simon, al Flushing Meadows Corona Park, nel Queens (New York).

"Siamo a venti minuti di bicicletta da dove sono cresciuto", ha sottolineato l'artista, prima di chiudere la performance con l'immancabile 'The Sound of Silence'.

Quello di Paul Simon non è un ritiro vero e proprio ma piuttosto un addio alla musica 'on the road'. Una scelta che sta diventando piuttosto comune tra gli artisti della sua generazione, da Elton John ai Kiss.

Sul palco del Corona Park Simon ha ripercorso 50 anni di carriera in 26 brani, portando per mano gli spettatori in un viaggio lungo la sua carriera da solista e nel periodo dell'enorme successo in coppia con Art Garfunkel.

Neuer Inhalt Horizontal Line