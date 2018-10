Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

03 ottobre 2018 - 20:51

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'arcivescovo di Santiago, Ricardo Ezzati, che oggi avrebbe dovuto deporre presso il tribunale di Rancagua sul presunto occultamento degli abusi commessi dal clero cileno.

Lo riferisce la stampa locale, precisando che il cardinale, accompagnato dai suoi avvocati, è rimasto meno di trenta minuti davanti al giudice che doveva raccogliere la sua testimonianza, Emiliano Arias.

Nel mezzo della peggiore crisi abbattutasi sulla Chiesa cilena, coinvolta in episodi di abusi sessuali e relativi insabbiamenti, fonti ufficiali hanno intanto reso noto che il presidente cileno, Sebastián Piñera, il 13 ottobre sarà ricevuto a Roma da Papa Francesco. La visita in Vaticano rientrerebbe nel tour ufficiale che il presidente del Cile comincerà il 5 ottobre in Europa e che lo porterà in Francia, Spagna, Germania e Belgio.

