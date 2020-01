La Corte d'appello di Lione, in Francia, ha assolto oggi il cardinale Philippe Barbarin dall'accusa di omessa denuncia per le violenze sessuali commesse da un ex prete della sua diocesi.

Nel marzo dell'anno scorso, il tribunale di primo grado aveva condannato il cardinal Barbarin, 69 anni, a sei mesi di carcere con la condizionale per non aver denunciato alla giustizia gli abusi sessuali di padre Bernard Preynat su giovani scout fra il 1971 e il 1991.

