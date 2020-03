In netto calo il traffico in Svizzera.

Questa mattina, la prima dopo l'inasprimento delle misure contro il coronavirus, in Svizzera si è registrato un calo notevole del traffico stradale provocato dai pendolari.

Solitamente nelle regioni di Zurigo, Berna e Basilea le auto sono incolonnate, ma oggi "c'è nettamente meno traffico", ha detto a Keystone-ATS Barbara Roelli di Viasuisse. Solo a nord di Zurigo si è registrato qualche lieve rallentamento, ma "molto contenuto".

Code si sono in compenso formate alle frontiere, a causa dei controlli più severi. Problemi si sono riscontrati in particolare alla dogana di Bardonnex (GE/F), ma anche a quella di Rheinfelden (AG/D).

Come noto, dalla scorsa mezzanotte il traffico è stato canalizzato verso i valichi più grandi, con la chiusura di circa 130 dogane più piccole. In Svizzera possono entrare solo i cittadini elvetici, le persone regolarmente domiciliate e quelle che si muovono per motivi di lavoro. Il traffico merci continua regolarmente.

