Un autobus per il trasporto di passeggeri è caduto in una scarpata ieri in Perù con un bilancio provvisorio di almeno 18 morti e 24 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Lo riferisce la radio Rpp di Lima.

L'automezzo, con a bordo una cinquantina di persone, era in viaggio fra Cusco e Maldonado, nel sud del Paese, quando improvvisamente, all'altezza del distretto di Marcapata, è uscito di strada per cause imprecisate, precipitando per un centinaio di metri sul fianco di una collina.

I soccorritori hanno lavorato per molte ore a causa del luogo impervio dell'incidente.

