Stando a Jared Kushner (nella foto) l'amministrazione Trump non sosterrebbe una decisione immediata sull'annessione.

Gli Usa si augurano che Israele attenda fino a dopo le elezioni politiche del 2 marzo per procedere all'estensione della sovranità agli insediamenti in Cisgiordania e alla Valle del Giordano. Lo ha detto Jared Kushner, consigliere e genero del presidente Donald Trump.

Kushner ha così preso le distanze dal premier israeliano Benyamin Netanyahu che vorrebbe dare il via all'operazione nella riunione di governo prevista martedì prossimo.

Già ieri sera l'ambasciatore americano in Israele, David Friedman - uno degli autori insieme a Kushner del Piano di pace di Trump - aveva specificato che l'estensione della sovranità non poteva avvenire in breve tempo.

"La speranza - ha specificato Kushner in un'intervista a Gzero Media - è che (gli israeliani, ndr) attendano fino a dopo le elezioni e lavoreremo su questo insieme a loro". Ad una domanda se l'amministrazione Trump sosterrebbe una decisione immediata sull'annessione, Kushner ha risposto "no".

