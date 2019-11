Non se ne parla di lasciare un seggio in governo.

Altolà all'attacco dei Verdi a Ignazio Cassis: il gruppo parlamentare liberale radicale ha deciso all'unanimità di rieleggere in dicembre non solo i due consiglieri federali PLR uscenti, bensì anche gli altri cinque membri dell'esecutivo.

"A nostro giudizio non c'è alcun motivo di non rieleggere un membro del governo in questa situazione", ha affermato il capogruppo Beat Walti in una conferenza stampa a Palazzo federale. "Non ha senso gettare alle ortiche un sistema che funziona", ha aggiunto il consigliere nazionale zurighese. "Non vogliamo una Svizzera con i consiglieri federali in permanente campagna elettorale, non è il nostro modello".

La stessa posizione è stata difesa anche dalla presidente Petra Gössi, che ha anche fatto presente come i due liberali radicali in governo, Cassis e Karin Keller-Sutter, abbiano svolto un buon lavoro. Non si può ragionare in modo matematico in base alla forza dei partiti, tanto più che il PLR è la terza formazione politica, ma molto vicino al PS, ha proseguito.

