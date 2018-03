Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2012 17.24 20 febbraio 2012 - 17:24

"Europa, tu non puoi vivere senza Dio". È il titolo di un cd registrato di recente da mons. Antoni Diugosz, vescovo ausiliare di Czestochowa, che in questo modo vuole dare il suo contributo a una rinnovata evangelizzazione del Vecchio continente. Il cd, uscito di recente presso le Edizioni Paoline in Polonia, contiene 11 canzoni, appositamente scritte e eseguite nello studio professionale dal prelato insieme con alcuni cantanti di fama nazionale.

"Vorrei in questo modo far presente che non si può escludere Cristo dall'Europa", ha detto il vescovo intervistato dall'agenzia Kai, e ha aggiunto che il cd "è una forma di esercizi spirituali". Dlugosz, 71 anni di cui 47 trascorsi da sacerdote, è conosciuto in Polonia per le sue esibizioni in programmi televisivi per i bambini di carattere religioso, nonché per il suo lavoro pastorale a contatto con tossicodipendenti e disabili. Negli anni scorsi ha già registrato altri cd con canzoni e con testi della Bibbia adattati per i bambini. Nominato vescovo da Giovanni Paolo II nel 1994 ha scelto il motto "Servire", che si accompagna al suo stemma vescovile.

Neuer Inhalt Horizontal Line