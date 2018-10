Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 9.47 07 ottobre 2018 - 09:47

La ricerca del nuovo numero uno operativo della Posta si sta rivelando difficile: lo afferma il presidente del consiglio di amministrazione Urs Schwaller.

La scelta è ostacolata dalla pressione pubblica cui è confrontata la funzione e dal limite di un milione di franchi per il salario. "Diversi interessati mi dicono che si tratta di un compito interessante: si chiedono però anche se intendono sopportare la pressione dei media e del mondo politico", afferma Schwaller in un'intervista pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag. "Se vogliono cioè essere trascinati in piazza una volta alla settimana".

La Posta necessita di qualcuno che comprenda le necessità del servizio di base, ma che nel contempo accompagni la trasformazione digitale dell'azienda, sostiene l'ex consigliere di stato e consigliere agli stati PPD friburghese . "Non vogliamo assumere qualcuno che punti solo a un risanamento, magari a scapito del personale". Lo stipendio è troppo basso, vista la sfida? "Il salario è effettivamente un tema di discussione", risponde il 65enne.

