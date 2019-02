PostFinance aumenta dell'1,6% la massa salariale: lo annuncia il sindacato della comunicazione Syndicom, che parla di negoziati "duri ma costruttivi".

"Alla fine siamo soddisfatti del risultato", afferma il segretario centrale del settore logistica David Roth, citato in una nota. Il +1,6% è infatti nettamente superiore al +1% dell'anno scorso.

L'accordo necessita ancora del via libera del consiglio di amministrazione della Posta e dei delegati del sindacato, dopo di che potrà entrare in vigore. Concretamente i ritocchi in busta paga saranno attribuiti ai 2500 dipendenti sottoposti al contratto collettivo di lavoro a partire da aprile.

