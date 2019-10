Meno fiduciosi nella possibilità di accedere a un posto fisso: nel terzo trimestre solo il 48% di chi era alla ricerca di un impiego si aspettava di trovare una sistemazione a tempo indeterminato nei tre mesi successivi, 8 punti percentuali di aprile-giugno.

Il dato emerge dai rilevamenti pubblicati oggi dalla società di reclutamento di personale PageGroup nell'ambito del suo Confidence Index, che mostra anche un peggioramento della fiducia in rapporto a un equo rapporto fra professione e lavoro (-13 punti), aumento dei salari (-5), migliori possibilità di carriera (-2) e mercato del lavoro elvetico in generale (-10).

Non mancano le differenze regionali: nella Svizzera tedesca solo il 38% spera di trovare un lavoro fisso, una quota che sale al 52% in Romandia (non si hanno informazioni sul Ticino).

