Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 10.51 03 luglio 2018 - 10:51

Il risanamento e l'ampliamento del Museo d'arte dei Grigioni di Coira è stato premiato dal Royal Institute of British Architets

Il Royal Institute of British Architets ha conferito allo studio d'architettura Barozzi Veiga di Barcellona il premio "RIBA Award for International Excellence" per i loro lavori di risanamento e ampliamento del Museo d'arte dei Grigioni di Coira.

Con questo riconoscimento, la giuria composta di esperti britannici e internazionali ha reso omaggio "agli edifici più importanti e di maggiore ispirazione del 2018", indica oggi una nota della Cancelleria retica.

Dalla sua inaugurazione nel giugno 2016 il Museo d'arte dei Grigioni ha ospitato mostre e manifestazioni di vario tipo, suscitando un notevole interesse del pubblico: nel 2017 il numero di visitatori è raddoppiato rispetto al passato (47'000 persone rispetto a un massimo di 26'000 entrate nelle buone annate).

Oltre al Museo d'arte dei Grigioni, il premio RIBA è stato attribuito a 20 altre opere edilizie di tutto il mondo. I vincitori si sono imposti su centinaia di progetti provenienti da oltre 50 Paesi, precisa ancora il comunicato.

