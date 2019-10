Edifici PlusEnergy alla ribalta della 29° edizione del Premio Solare Svizzero. 19 dei 36 premi assegnati oggi a Ginevra vanno a edifici che producono più energia di quanta ne consumano.

Un premio è ad esempio stato assegnato a un edificio PlusEnergy esente da CO2 a Tobel, in Turgovia, che produce l'82% di energia in più di quella necessaria per il riscaldamento, l'acqua calda e l'elettricità.

Fra i vincitori anche una ditta retica, La Tarcisi Maissen SA di Trun, nell'Oberland grigionese, un'azienda con segheria, falegnameria, falegnameria, falegnameria e serrature, che produce il doppio dell'energia che consuma.

Gli edifici PlusEnergy dimostrano che è possibile attuare dell'accordo di Parigi sul clima, scrive in una nota l'Agenzia solare svizzera.

