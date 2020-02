"Per rafforzare la Cdu ho annunciato oggi la mia decisione al presidio: io non mi presenterò come candidata alla cancelleria". Lo ha detto Annegret Kramp-Karrenbauer in conferenza stampa a Berlino.

"Questa decisione la stavo maturando e stava crescendo dentro di me da tempo", ha detto la leader dimissionaria della Cdu tedesca in una conferenza stampa a Berlino. Kramp-Karrenbauer non si candiderà alla cancelleria alle elezioni del 2021 e lascerà la leadership del partito.

La decisione non sarebbe quindi collegata al caos della settimana scorsa in Turingia, dove il candidato dei liberali era stato eletto con i voti della Cdu e dell'estrema destra dell'Afd prima di essere costretto alle dimissioni.

A questo proposito, "ho espresso al presidio della Cdu la mia chiara posizione: nessun avvicinamento e nessuna collaborazione con Afd e con la Linke". "Ogni avvicinamento all'Afd danneggia la Cdu", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020