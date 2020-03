Se le persone devono spostarsi per lavoro lo possono fare e le merci possono viaggiare: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato a Sky Tg24 fornisce alcuni chiarimenti sul decreto.

"Il lavoro è un discrimine - ha detto - e la merce può viaggiare, chi produce deve poter consegnare e le merci devono arrivare per produrre".

"Non dovrei dirlo perché questa mia interpretazione toglie in po' di pathos ma non è un obbligo quello di non circolare ma è un invito", ha poi affermato Fontana ai microfoni di Rtl. Spiegando che aeroporti e stazioni sono aperti.

Sempre sul decreto, ha aggiunto che per le attività "avrei imposto una chiusura più rigorosa, magari limitandola nel tempo". Fontana è infatti convinto che un provvedimento di questo tipo avrebbe anche "dal punto di vista psicologico" aiutato le persone a prendere coscienza "che siamo in una situazione grave e che si devono assumere dei comportamenti" consoni.

