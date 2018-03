Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2018 20.50 13 febbraio 2018 - 20:50

Il presidente di Oxfam International, Juan Alberto Fuentes, è stato arrestato in Guatemala nell'ambito di una maxi operazione anti-corruzione che ha visto anche l'arresto dell'ex presidente Alvaro Colom. Lo riporta la Bbc.

Fuentes è stato fermato dalla polizia in quanto ex ministro delle Finanze del Guatemala e il suo arresto non ha nulla a che vedere con lo scandalo degli abusi sessuali che ha travolto l'organizzazione.

Sul caso di Fuentes ha parlato il direttore esecutivo di Oxfam International Winnie Byanyima sottolineando che "il presidente è stato del tutto trasparente con il consiglio di amministrazione" dell'ong. "Ci ha assicurato che sta collaborando con gli inquirenti e di non aver trasgredito a nessuna regola né procedura", ha aggiunto Byanyima.

Neuer Inhalt Horizontal Line