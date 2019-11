Flavia Wasserfallen non intende candidarsi per la presidenza del PS

La consigliera nazionale bernese Flavia Wasserfallen non ha intenzione di riprendere la presidenza del Partito socialista dopo le dimissioni di Christian Levrat. Lo ha precisato ai media ieri.

Flavia Wasserfallen ha informato la commissione del partito che non è a disposizione e che intende concentrarsi sul lavoro al Nazionale, ha detto in un'intervista ai giornali in lingua tedesca di Tamedia. La bernese è entrata in Parlamento nel giugno 2018, per sostituire Evi Allemann, eletta al Consiglio di Stato bernese.

Oltre a Flavia Wasserfallen, come possibili candidate vengono citate le consigliere nazionali Jacqueline Badran (ZH), Mattea Meyer (ZH), Samira Marti (BL), Min Li Marti (ZH), Franziska Roth (SO) e Barbara Gysi (SG). Tra gli uomini Céderic Wermuth (AG) e Mathias Reynard (VS).

Il presidente del PS Christian Levrat lascerà l'incarico ad aprile, dopo dodici anni. L'annuncio ufficiale per la ricerca di un successore è previsto l'11 dicembre e le candidature potranno essere inoltrate fino al 19 febbraio. Il futuro presidente sarà eletto dal Congresso del PS svizzero che si terrà il 4 e 5 aprile 2020 a Basilea.

Neuer Inhalt Horizontal Line