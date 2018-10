Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 9.11

I prezzi dinamici arrivano anche nel settore degli annunci pubblicitari sulla stampa.

Quali primi editori nella Confederazione Ringier e Ringier Axel Springer Schweiz introdurranno da gennaio 2019 il nuovo approccio, che vedrà le tariffe variare in base a criteri quali la data di pubblicazione, il volume della commessa, la scelta della testata, il posizionamento dell'annuncio e fattori stagionali.

"Questa offerta è nuova per la Svizzera e rende le campagne pubblicitarie sulla carta stampata nettamente più attraenti", afferma Ralph Büchi, CEO Ringier Axel Springer Schweiz e responsabile del settore pubblicazioni di Ringier. Il cliente che prima pagava in base a un tariffario potrà ora valutare in modo semplice e flessibile come ottimizzare le sue scelte.

In un primo tempo gli inserzionisti potranno operare attraverso i loro consulenti Admeira, l'alleanza pubblicitaria di cui fa parte anche Swisscom. Nel secondo trimestre verrà poi creata una piattaforma denominata Marketplace Print su cui il cliente potrà intervenire direttamente.

Ringier è un gruppo mediatico in mani familiari fondato nel 1833 e oggi presente in 18 paesi con 6900 dipendenti. Ringier Axel Springer Schweiz è una joint venture - fra la società svizzera e il colosso tedesco Axel Springer - che dà lavoro a 550 persone.

