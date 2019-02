La clinica universitaria di neurologia dell'Inselspital di Berna ha creato la prima cattedra svizzera specializzata in Parkinson, una malattia che colpisce oltre 15'000 persone nel Paese.

L'incarico è assunto dal professor Paul Krack, esperto rinomato a livello internazionale.

Con la creazione di questo posto si vuole incentivare la collaborazione interdisciplinare nel lavoro clinico quotidiano e nella ricerca sulla malattia. Il progetto è stato avviato da Parkinson Svizzera, che partecipa al suo finanziamento, precisa una nota odierna dell'Inselspital.

Paul Krack, medico primario e direttore del centro per disturbi motori della clinica universitaria di neurologia dell'Inselspital (diretta dal professor Claudio Bassetti), è noto in particolare per la sua attività scientifica nell'ambito della stimolazione cerebrale profonda ("pacemaker cerebrale").

Nel suo lavoro clinico e scientifico, Krack si interessa dei cambiamenti comportamentali presso i parkinsoniani, dovuti in taluni casi alla malattia e in altri ai farmaci o alla stimolazione cerebrale.

Oltre a sviluppare un approccio terapeutico integrato e su misura per ciascun paziente, il professore svolgerà anche ricerche sulle possibilità di misurazione clinica ed elettrofisiologica del comportamento dei parkinsoniani. Si propone di identificare nel cervello marcatori biologici che consentano a un sensore di riconoscere cambiamenti di comportamento e quindi ottimizzare in modo continuo e individuale la stimolazione mediante "pacemaker cerebrale".

