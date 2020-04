Nell'ambito della tradizione che ogni anno in occasione del Primo maggio la vede visitare persone in settori in cui le condizioni di lavoro sono difficili, oggi la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga era in una casa per anziani di Neuchâtel.

La visita, pianificata da un certo tempo, era prevista per la giornata della festa del lavoro, ma domani Sommaruga è impegnata a Berna per una seduta del Consiglio federale, ha lei stessa spiegato ai media.

L'attuale crisi da Covid-19 "ha colpito le persone con impieghi precari e meno pagati. Eppure molti di questi lavori sono essenziali per il buon funzionamento della nostra società", ha detto la consigliera federale socialista.

Le case per anziani svolgono un ruolo centrale. "È essenziale che dispongano di personale qualificato a sufficienza e che questo personale sia equamente retribuito". Attualmente, molti operatori sanitari di questo settore stanno cercando di abbandonare la professione, ha aggiunto.

Sommaruga ha incontrato per un'ora direzione e personale della casa. A causa dei provvedimenti sanitari ordinati dalla stessa Confederazione, ha invece salutato gli ospiti dell'istituto dall'esterno.

Dopo la visita, la presidente della Confederazione ha incontrato una delegazione del Consiglio di Stato neocastellano. Più tardi anche rappresentanti sindacali.

