Il produttore discografico svizzero Al Walser ha vinto a Los Angeles un Grammy Award nella categoria "Miglior album per bambini", nel corso della 62esima edizione del concorso.

Il 43enne ha vinto il premio insieme al suo collega Jon Samson per il disco "Ageless, Songs For The Child Archetype". Nel suo discorso di ringraziamento Walser ha rivolto un pensiero "alla cosa più preziosa che abbiamo: i nostri bambini".

Walser aveva già vinto un Grammy nel 2017 nella categoria "Miglior album jazz per grande complesso" con il disco "Presidential Suite: Eight Variations On Freedom".

