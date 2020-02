Per la successione di Christian Levrat alla presidenza del PS sono state inoltrate tre candidature entro la scadenza prefissata. Si tratta di due co-presidenze e di una candidatura individuale.

La prima coppia è composta dalla consigliera nazionale Mattea Meyer (ZH) e dal suo collega Cédric Wermuth (AG), l'altra invece dalla consigliera nazionale Priska Seiler Graf (ZH) e dal collega Mathias Reynard (VD), si legge in un comunicato odierno del partito. Il candidato unico è il giovane Martin Schwab (BE)

L'elezione per il nuovo presidente si terrà dal 4 al 5 aprile a Basilea. In tale occasione verranno eletti anche i vice presidenti. Le consigliere nazionali Barbara Gysi (SG) e Ada Marra (VD) si sono proposte per un nuovo mandato, mentre non si presentano più la "senatrice" Marina Carobbio, la consigliera nazionale Tamara Funiciello (BE) e il deputato Beat Jans (BS).

Nuovi candidati alla vice presidenza sono invece la consigliera nazionale Jacqueline Badran (ZH), il deputato Angelo Barrile (ZH), Martine Docourt (vice presidente della sezione femminile), Ronja Jansen (presidio Gioventù socialista), il consigliere nazionale grigionese Jon Pult e il suo collega ticinese Bruno Storni.

