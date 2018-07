Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 luglio 2018

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sperare che la Russia e la Francia possano finalmente superare le attuali difficoltà e ripristinare gli strumenti di cooperazione.

"A poco a poco, i tradizionali meccanismi di cooperazione sono stati ripristinati e questo ci dà motivo di credere che supereremo tutte le difficoltà che abbiamo affrontato di recente e intraprenderemo un percorso per portarci ad avere legami pieni", ha detto Putin in un incontro al Cremlino con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo avergli fatto i complimenti per il risultato ottenuto dalla nazionale francese.

Macron, dal canto suo, ha contraccambiato, sottolineando che la nazionale russa ha giocato benissimo "ribaltando i pronostici". Macron ha poi definito "perfetta" l'organizzazione dei Mondiali da parte della Russia. Il presidente francese è arrivato al Cremlino in compagnia della moglie Brigitte. Putin l'ha accolta con un grande mazzo di fiori, peonie e rose.

