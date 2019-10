Nel 2015, la responsabile della Divisione Viaggiatori delle FFS Jeannine Pilloud mostrava per la prima volta lo SwissPass (foto d'archiviuo)

L'abbonamento generale (AG) ha superato per la prima volta quota 500'000 titolari. Dal 1988 il numero di viaggiatori che hanno sottoscritto l'abbonamento combinato per i mezzi pubblici elvetici è aumentato di quasi 20 volte.

Ogni anno il volume di abbonamenti generali aumenta annualmente di circa 10'000 unità, indica in una nota odierna l'associazione tariffaria nazionale ch-direct, precisando che attualmente 1 abitante su 17 in Svizzera possiede un AG. In segno di ringraziamento la 500'000esima abbonata è stata premiata con un abbonamento di prima classe.

L'AG, che dal 2015 è emesso sullo SwissPass, permette di viaggiare liberamente sulla rete di oltre 160 imprese di trasporto pubblico. Il numero di tessere SwissPass - che viene distribuita anche ai titolari di un abbonamento metà prezzo - si aggira attorno ai quattro milioni. Quasi uno svizzero su due è dunque in possesso della carta rossa.

