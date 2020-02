Raiffeisen ha conseguito un solido utile netto nell'esercizio 2019, mentre i ricavi operativi sono leggermente diminuiti.

L'utile netto del gruppo bancario sangallese è aumentato del 54,4% a 835 milioni di franchi. L'utile operativo si è attestato a 929 milioni, con un forte incremento del 33,0%, ha dichiarato la banca in un comunicato stampa.

Il fatturato complessivo è sceso di poco, fissandosi a 3,05 miliardi di franchi (-0,9%).

Per il 2020 Raiffeisen si aspetta "una performance commerciale stabile in un ambiente che rimane impegnativo come sempre". Il gruppo prevede tuttavia una crescita leggermente più debole nel settore delle ipoteche e poche variazioni nel settore dei tassi d'interesse.

