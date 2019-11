Abu Mazen non si ripresenterà più alle elezioni.

Il leader palestinese Abu Mazen (85 anni il prossimo marzo) non ha in programma di ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali, che dovrebbero svolgersi entro 3 mesi da quelle legislative in programma forse a febbraio o marzo del 2020.

Lo ha detto l'esponente di Fatah (la corrente di Abu Mazen) Jibril Rajoub in una intervista alla tv palestinese. Rajoub - capo della Federazione calcio palestinese, considerato uno dei possibili successori di Abu Mazen - ha spiegato, dopo aver ricordato l'età avanzata del presidente, che sarebbe meglio "nominarlo sceicco della tribù e capo spirituale del processo democratico".

"È - ha aggiunto - un tesoro nazionale". Un altro alto esponente di Fatah, Hussein al-Sheikh, ha tuttavia di recente confermato che Abu Mazen è "l'unico candidato" della fazione, la maggiore dell'Olp. Abu Mazen ha annunciato le prossime elezioni legislative e presidenziali (che non si tengono dal 2005/2006) nel suo intervento lo scorso settembre all'Assemblea generale dell'Onu.

