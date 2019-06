Ratko Mladic, ex capo militare dei serbi in Bosnia durante il conflitto nei Balcani.

Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia condannato in primo grado all'ergastolo nel novembre 2017 dal Tribunale penale internazionale dell'Aja (Tpi), è in condizioni di salute molto precarie.

Mladic, condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, rischia seriamente di essere colpito da nuovi ictus cerebrali e attacchi cardiaci. A lanciare l'allarme ai giudici dell'Aja è stato oggi il suo avvocato difensore Branko Lukic.

Citato dall'agenzia Beta, il legale ha fatto riferimento alle ultime analisi e diagnosi dei medici, che parlano di aritmia cardiaca, disturbi cardiovascolari e processi degenerativi a livello cerebrale per l'ex generale, che è detenuto nel carcere di Scheveningen, presso l'Aja.

Mladic, 77 anni, è stato condannato al carcere a vita in primo luogo per il massacro di 8 mila bosniaci musulmani a Srebrenica nel luglio 1995, per l'assedio di Sarajevo, per le persecuzioni e le uccisioni di musulmani e croati in tutto il territorio bosniaco durante il conflitto armato del 1992-1995. La difesa ha presentato ricorso contro la sentenza di primo grado e nei prossimi mesi è atteso il verdetto d'appello.

