Le giornate di bel tempo che hanno caratterizzato il weekend lungo dell'Ascensione hanno costretto la Rega a compiere circa 150 interventi di salvataggio. Le giornate più impegnative sono state giovedì e venerdì, indica oggi la società di elisoccorso.

Nella Svizzera italiana sono stati effettuati 16 interventi, rileva la Rega, precisando che in cinque casi si è trattato di recuperare escursionisti o praticanti di altri sport che avevano riportato ferite, uno in seguito un incidente d'auto e i rimanenti a causa di malattie acute o per il trasferimento da un ospedale all'altro.

Venerdì in Engadina un equipaggio della base di Samedan (GR) è intervenuto per cercare uno sci-escursionista disperso nella regione dei laghi di Macun, spiega la Rega. L'uomo, rimasto vittima di un incidente, ha riportato gravi ferite ma è riuscito ad avvicinarsi a un sentiero escursionistico.

In seguito è stato rintracciato grazie a un sistema particolare della centrale operativa, che ha inviato alla persona scomparsa un link con le informazioni sulla località via SMS. Il ferito ha poi contattato telefonicamente la centrale operativa ed è stato localizzato e recuperato dai soccorsi.

Una seconda missione impegnativa si è verificata giovedì sullo Schrattenflu (LU). Un escursionista è caduto per sette metri in una fenditura nella roccia, riportando gravi ferite. L'uomo è stato recuperato da un elicottero partito dalla base di Wilderswil (BE) e da un alpinista specializzato nel soccorso con elicottero del Club Alpino Svizzero (CAS).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet