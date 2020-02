Lo scorso anno la Rega ha prestato aiuto a 11'167 pazienti, circa 30 al giorno in media. Lo indica la Gurdia aerea svizzera di soccorso in una nota odierna, precisando che i suoi elicotteri e aerei hanno effettuato 12'257 missioni (-2,5% rispetto al 2018).

La Rega interviene non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo 24 ore su 24: nell'anno in rassegna ha rimpatriato 1'345 pazienti (-0,7%). Sempre nel 2019 il numero dei sostenitori è aumentato di 70'000 unità.

