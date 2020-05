Obbligo di mascherina e strette di mano vietate a Wall Street. La sala di contrattazioni del New York Stock Exchange, il simbolo della finanza globale, si appresta a riaprire e tornare alla normalità.

O almeno a una nuova normalità dopo due mesi di chiusura a causa del coronavirus. I trader che rientreranno martedì dovranno evitare i mezzi di trasporto pubblico e attuare il distanziamento sociale aiutati anche dalle barriere di plexiglas installate.

Ai visitatori il "floor" resta vietato, il che vuole dire che il suono della campanella per festeggiare un'initial public offering (lo sbarco di una società in borsa) o celebrare un anniversario sono per ora rimandati a data da destinarsi.

Fra gli obblighi per il rientro c'è la firma da parte degli operatori di un documento che esenta il Nyse da eventuali azioni legali nel caso in cui venissero contagiati nella sala.

