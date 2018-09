Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 8.52 24 settembre 2018 - 08:52

Un nuovo test del sangue per la diagnosi dei tumori è stato sviluppato da Roche.

Roche annuncia la disponibilità mondiale del test FoundationOne Liquid: un nuovo strumento di diagnosi che è in grado di rilevare nel sangue 70 dei geni mutanti più frequenti nei tumori solidi.

Molti pazienti affetti dal cancro non dispongono di sufficiente tessuto per test genomici, afferma in un comunicato odierno il gruppo farmaceutico renano, precisando che questo test rappresenta un'alternativa rapida e pratica. Il nuovo prodotto si aggiunge al FoundationOne CDx, venduto da quest'anno negli Stati Uniti e basato sul prelevamento di tessuti.

Nel 2015, Roche aveva acquisito per 1,2 miliardi di dollari una partecipazione maggioritaria del 57% nel laboratorio americano Foundation Medicine. Lo scorso luglio il gruppo farmaceutico renano ha annunciato che rileverà la quota rimanente: per farlo ha predisposto una somma di 2,4 miliardi di dollari (2,3 miliardi di franchi).

La transazione era stata approvata dal Consiglio di amministrazione delle due aziende. Roche intende ritirare Foundation Medicine dal Nasdaq una volta finalizzata l'acquisizione.

Neuer Inhalt Horizontal Line