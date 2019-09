In base a una ricerca di Hoteis Rio, il Sindacato alberghiero del comune di Rio de Janeiro, il 78% delle camere d'albergo della metropoli brasiliana sono già occupate per la prima settimana del festival musicale Rock in Rio e l'84% per la seconda settimana.

La maggior parte dei turisti proviene da Stati brasiliani, in particolare San Paolo, Minas Gerais e Bahia. Tra il pubblico straniero, il maggior volume di riservazioni è detenuto da americani, argentini e francesi.

Il sondaggio mostra anche che l'occupazione supererà quella registrata nell'ultima edizione dell'evento, tenutosi nel 2017.

Rock in Rio si svolgerà da oggi a domenica e dal 3 al 6 ottobre. In programma ci sono 250 concerti. Tra le attrazioni internazionali figurano Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas, Iron Maiden e Scorpions.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.