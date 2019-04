Nel 2018 i musei del Cremlino di Mosca sono stati visitati da quasi 2,9 milioni di persone. Lo ha detto la direttrice Yelena Gagarina alla Tass.

"Secondo le linee guida stabilite dal Ministero della Cultura russo dovremmo dare il benvenuto a 1,8 milioni di persone all'anno, ma nel 2018 quasi 2,9 milioni di persone hanno visitato i musei", ha affermato Gagarina, sottolineando che il numero aumenta annualmente di circa 100'000 visitatori.

"E, nel complesso, non va bene; comprendiamo che coloro che viaggiano a Mosca da turisti desiderano vedere i musei del Cremlino; tuttavia, come in qualsiasi altro vecchio museo, ci sono restrizioni sulla conservazione", ha aggiunto.

