La Russia dimostrerà le versioni di esportazione del jet da combattimento Su-57 di quinta generazione e del velivolo da trasporto militare Il-112V al MAKS-2019 air show di Mosca, previsto a fine mese. Lo ha detto il conglomerato statale Rosoboronexport.

Il caccia russo di quinta generazione Sukhoi Su-57 ha infatti ricevuto la documentazione di esportazione e ora possono iniziare i colloqui "con gli acquirenti stranieri". Il piano prevede di esportare i Su-57, ma solo dopo che saranno entrati in servizio in Russia, aveva detto a Interfax il vice primo ministro Yury Borisov in precedenza.

L'aeronautica russa dovrebbe ricevere il primo squadrone di Su-57 entro la fine dell'anno.

