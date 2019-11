Il misterioso incidente nucleare registrato in agosto in un poligono militare nel nord-ovest della Russia è avvenuto durante il test di un'arma che "non ha analoghi al mondo": lo ha detto Vladimir Putin ai familiari delle vittime durante una cerimonia al Cremlino.

Nel poligono navale di Nyonoksa, sul Mar Bianco, l'8 agosto un'esplosione ha ucciso due militari e cinque ingegneri nucleari facendo salire il livello delle radiazioni nella zona per un breve periodo.

"Stiamo parlando delle più avanzate idee e soluzioni tecniche che non hanno analoghi al mondo, di armi progettate per assicurare la sovranità e la sicurezza della Russia nei decenni a venire", ha affermato Putin.

