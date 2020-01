La giovane israelo-americana Naama Issachar, incarcerata in Russia per possesso di droga e graziata ieri dal presidente Vladimir Putin, è stata liberata dalla prigione di Mosca in cui era detenuta, hanno annunciato i servizi penitenziari russi.

La liberazione di Issachar avviene in concomitanza con la visita di oggi a Mosca del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha premuto su Putin per la liberazione della ragazza e che è alla ricerca di consensi in vista delle elezioni legislative del 2 marzo.

Issachar, 26 anni, era stata arrestata all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca nell'aprile del 2019 mentre faceva scalo in un viaggio dall'India a Israele. Le autorità russe dicono di averla scoperta in possesso di nove grammi di marijuana e a ottobre un tribunale l'ha condannata a sette anni e mezzo di reclusione.

Il quotidiano israeliano "Yediot Aharonot" e quello russo "Izvestia" sostengono che la ragazza potrebbe tornare in Israele oggi sull'aereo di Netanyahu.

Il premier israeliano oggi dovrebbe discutere con Putin il piano avanzato da Trump per il Medio Oriente. Secondo alcuni analisti, questo piano e la liberazione di Issachar potrebbero giovare a Netanyahu alle prossime elezioni.

Putin la settimana scorsa aveva incontrato la madre di Issachar e Netanyahu in Israele a margine delle celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Domenica, la ragazza ha deciso di scrivere a Putin una richiesta di grazia, a cui il presidente russo ieri ha risposto positivamente.

