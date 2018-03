Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2012 7.43 02 marzo 2012 - 07:43

In caso di vittoria alle presidenziali di domenica, il premier Vladimir Putin ha escluso un giro di vite promettendo dialogo e riforme, ma ha escluso l'ipotesi di elezioni parlamentari anticipate, come chiede l'opposizione di piazza dopo i brogli di dicembre.

Lo riferiscono le agenzie russe nei resoconti della cena ieri sera tra il capo del governo e i direttori di sei giornali stranieri, tra cui La Repubblica, nella residenza di Novo-Ogariovo.

Alla domanda se intende dare una "stretta" nel caso vincesse la corsa al Cremlino, Putin ha risposto: "Perchè dovrei? Al contrario, il presidente Medvedev ha sottoposto un pacchetto di leggi che liberalizza il nostro sistema politico e consente di creare partiti con requisiti più bassi per l'iscrizione".

"Non so - ha proseguito - da dove provengano tali timori, noi stiamo facendo l'opposto. Non abbiamo alcuna intenzione del genere. Tutte le nostre proposte mirano a promuovere il dialogo tra chi ci sostiene e chi ci critica".

Il premier ha tuttavia escluso l'ipotesi di sciogliere il parlamento per tenere elezioni anticipate. Quanto ai brogli, ha detto, ci sono i tribunali.

