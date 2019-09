Inizia oggi con una contrapposizione frontale con la Casa Bianca la prima udienza alla Camera delle indagini per un eventuale impeachment di Donald Trump.

La presidenza ha infatti esercitato il privilegio esecutivo e ha ordinato a Corey Lewandowski, ex campaign manager del tycoon, di non fornire informazioni che vadano oltre quelle contenute nel rapporto Mueller sul Russiagate. Stesse indicazioni per altri due testi convocati oggi davanti alla commissione giustizia, gli ex consiglieri Rick Dearborn e Rob Porter.

