"Abbiamo un surplus di 500 piloti, legato al ritardo nelle consegne dei Max e al livello di dimissioni praticamente a zero".

Così il nuovo Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha fatto il punto sugli esuberi del gruppo, riferendosi ai Boeing 737 Max, protagonisti nell'ultimo anno di due schianti, a marzo scorso in Etiopia, con 157 morti, e l'ottobre precedente in Indonesia, con 189 vittime, di aerei rispettivamente dell'Ethiopian Airlines e della Lion Air.

"Stiamo cercando di trattare il personale nel modo migliore - ha aggiunto - proponendo ferie non pagate o contratti part-time, perché è una situazione contingente, ma presto ne avremo nuovamente bisogno. Le uscite da noi sono minime, perché i piloti riconoscono i nostri standard di sicurezza e anche per una serie di fallimenti in varie compagnie, che non favoriscono il movimento. Quanto alla flotta, Ryanair ha ordinato 210 Max, di cui 135 confermati e 75 in opzione.

