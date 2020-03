Ryanair sta per mettere a terra la maggior parte della sua flotta, per le conseguenze del coronavirus, e afferma che "non è possibile escludere" una completa messa a terra dei suoi aerei. Lo riporta la Bbc.

A causa delle restrizioni al volo adottate da molti paesi europei in seguito all'epidemia di coronvirus, la compagnia low cost prevede di "lasciare a terra la grande maggioranza dei suoi aerei in Europa nei prossimi 7-10 giorni".

"Per aprile e maggio - spiega una nota - Ryanair si aspetta ora di ridurre la sua capacità fino all'80%, e non può essere esclusa una completa messa a terra della flotta. Ryanair sta prendendo azioni immediate per ridurre le spese operative e migliorare i flussi di cassa".

Queste misure includeranno "la messa a terra degli aerei in surplus, il rinvio di tutti gli investimenti e del riacquisto di azioni, il congelamento delle assunzioni e della spesa discrezionale" incluse "significative riduzioni delle ore di lavoro e dei pagamenti".

Neuer Inhalt Horizontal Line