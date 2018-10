Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dopo la partita di calcio tra il FC San Gallo e il FC Zurigo questa sera la stazione di Winkeln, quartiere del capoluogo sangallese, è stata teatro di scontri.

Hooligan zurighesi hanno lanciato pietre e petardi contro la polizia, che ha replicato con proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Tre agenti sono rimasti feriti. Il treno speciale destinato ai tifosi zurighesi ha subito danni considerevoli.

Gli ultrà zurighesi hanno cominciato a bersagliare le forze dell'ordine verso le 18.30, quando avrebbero dovuto salire a bordo del convoglio che li avrebbe riportati a Zurigo, indica la polizia cantonale sangallese in un comunicato diramato questa sera. Dopo gli scontri il treno non era più atto alla circolazione. È stato necessario approntare un nuovo convoglio speciale, su cui il migliaio di tifosi zurighesi sono saliti poco dopo le 20.00. L'ammontare dei danni non è ancora noto.

