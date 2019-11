Sandoz rileverà le attività giapponesi del suo concorrente sudafricano Aspen Pharmacare. La filiale di Novartis specializzata nei farmaci generici ha comunicato di aver concluso un accordo vincolante in tal senso.

L'intesa prevede un pagamento iniziale di 300 milioni di euro (329,5 milioni di franchi), nonché una contropartita differita che non dovrebbe superare i 100 milioni di euro.

L'operazione, che dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2020, dovrebbe consentire a Sandoz di rafforzarsi nel terzo mercato mondiale dei farmaci generici, precisa una nota odierna dell'azienda elvetica.

Il portafoglio di Aspen in Giappone comprende circa 20 trattamenti per i quali il brevetto è scaduto, in particolare in anestesia (Xylocaine) e prodotti specializzati (in particolare Imuran) e marchi locali.

I partner hanno inoltre stipulato un contratto di fornitura quinquennale a partire dal completamento dell'acquisizione, con un'opzione di proroga di altri due anni, in base al quale Sandoz fornirà ad Aspen i principi attivi, nonché i prodotti finiti e semilavorati in relazione al suo portafoglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line