Il Pentagono assegna a Microsoft il contratto da 10 miliardi di dollari per il cloud.

Una decisione che è uno schiaffo per Amazon, in pole position per conquistarlo fino a quando Donald Trump non ha iniziato pesantemente ad attaccare Jeff Bezos, il patron del colosso degli acquisti online.

La decisione del Pentagono segna il venerdì nero di Bezos fra la trimestrale deludente di Amazon e il calo dei titoli a Wall Street che lo ha impoverito e gli ha fatto temporaneamente perdere lo scettro di Paperone del mondo.

Amazon si dice "sorpresa" dalla decisione del Pentagono. E dietro le quinte, secondo indiscrezioni, ha già iniziato a valutare le opzioni a sua disposizione. Fra queste una possibile azione in cui non è escluso possano essere paventate eventuali interferenze di Trump.

L'antipatia del presidente verso Bezos e il Washington Post, d'altra parte, è nota: il quotidiano è spesso chiamato dal tycoon l'"Amazon Washington Post". E come se non bastasse Trump ha ordinato alle agenzie federali di cancellare gli abbonamenti al Washington Post e al New York Times, i 'due nemici' della Casa Bianca.

Per Trump rischia di aprirsi quindi un altro fronte difficile.

