Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 13.58 22 settembre 2018 - 13:58

La posta A sarà più cara a partire dal 2020: la tariffa verrà aumentata da un franco ad almeno 1.10, ha annunciato oggi Urs Schwaller, presidente del cda della Posta Svizzera, alla trasmissione "Samstagsrundschau" della radio SRF.

Non è ancora stata presa una decisione, ma di sicuro non sarà di 1.05 franchi, ha precisato Schwaller, che avrebbe voluto alzare il prezzo per la corrispondenza già quest'anno. Tuttavia, ha aggiunto, ciò non è stato possibile e dunque l'aumento sarà sul tavolo per il 2020.

Non è possibile aumentare il prezzo delle lettere in due fasi di cinque centesimi, ha ribadito Schwaller, poiché lo sforzo sarebbe troppo grande. L'obiettivo è di trovare un prezzo accessibile e corrispondente al servizio offerto.

Il presidente dell'organo di vigilanza del "gigante giallo" ha poi sottolineato che il prezzo della corrispondenza è rimasto invariato dal 2004, fatto probabilmente unico nel suo genere. Allo stesso tempo, La Posta paga l'intero servizio universale e anche questo rappresenta un "unicum": in molti paesi europei il servizio postale è praticamente fallito e deve essere sostenuto dallo Stato.

