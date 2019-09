Lo sciopero per il clima distribuirà un volantino per invogliare a votare alle elezioni federale

Lo Sciopero per il clima ha diffuso oggi un volantino per invogliare la popolazione a mobilitarsi in vista delle elezioni federali del 20 ottobre.

Oltre un milione di esemplari del "Foglio del clima", tradotto nelle tre lingue ufficiali, saranno distribuiti in alcune stazioni e nelle cassette delle lettere.

Il giornale di quattro pagine si definisce "non schierato" ed è destinato in particolare alle persone che abitualmente non votano. "Il Foglio del clima intende essere neutrale e incoraggiare al voto. Speriamo che accentui ulteriormente il trend verde", continua il comunicato.

Lo scopo degli scioperanti climatici è di divulgare informazioni scientifiche "comprensibili a tutti sui cambiamenti climatici e i loro effetti". I vari articoli sono stati scritti da giovani attivisti volontari, sotto la supervisione di un team scientifico. Il giornale è stato pagato con una campagna di finanziamento partecipativo che ha raccolto circa 150'000 franchi grazie al sostegno di 1728 persone.

I promotori riconoscono che il volantino "è uno spreco di carta", ma ritengono che risulterà "ecologicamente redditizio" se riuscirà a convincere anche una sola persona a sostituire l'impianto di riscaldamento a gasolio.

